شكرا لقرائتكم خبر عن 12 اتحادا رياضيا تجرى الانتخابات في شهر أغسطس و8 رؤساء فازوا بالتزكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا أكثر من اتحاد أولمبي وغير أولمبي، للجمعية العمومية خلال الفترة المقبلة، لإقامة الانتخابات لمدة 4 سنوات مقبلة وفقًا لقانون الرياضة، حيث وجه كل من اتحاد الجودو والفروسية والسباحة والسلة والثلاثي الحديث وتنس الطاولة وألعاب القوى والغوص والإنقاذ واتحاد السلاح واتحاد الدراجات واتحاد الكاراتيه، الدعوة إلى جمعية عمومية خلال شهر أغسطس الجاري وشهر سبتمبر المقبل، على أن تقوم باقي الاتحادات بالدعوة إلى الجمعية العمومية خلال الفترة المقبلة.

وحدد اتحاد الجودو يوم الأحد المقبل لإقامة الجمعية العمومية حيث هناك منافسة شرسة بين مطيع فخر الدين رئيس الاتحاد الحالي ومرزوق محمد علي، فيما حدد كل من اتحاد السباحة برئاسة ياسر إدريس يوم 20 أغسطس الجاري واتحاد السلة برئاسة مجدي أبو فريحة يوم 19 أغسطس الجاري، وحدد اتحاد تنس الطاولة، برئاسة معتز عاشور، 20 أغسطس موعد إقامة انتخابات الجمعية العمومية للاتحاد لاختيار مجلس إدارة جديد في دورة انتخابية جديدة، بينما حدد اتحاد الفروسية برئاسة المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، واتحاد السلاح يوم 20 أغسطس الجاري، وحدد اتحاد الريشة الطائرة يوم 17 ديسمبر المقبل، فيما حدد اتحاد تنس الطاولة يوم 20أغسطس الجاري، وحدد اتحاد ألعاب القوى يوم 27 أغسطس الجاري.

وفاز أكثر من رئيس اتحاد بالتزكية بعد غلق باب الترشح دون أن يتقدم أحد للترشح على منصب الرئاسة، ومنهم اتحاد السباحة حيث فاز ياسر إدريس بالتزكية، واتحاد السلة حيث فاز مجدي أبو فريخة بالتزكية، واتحاد الفروسية حيث فاز هشام حطب بالتزكية، واتحاد الدراجات حيث فاز وجيه عزام بالتزكية، واتحاد السلاح حيث فاز عبد المنعم الحسيني بالتزكية، كما فاز اللواء أحمد ناصر برئاسة اتحاد الثلاثي الحديث بالتزكية .