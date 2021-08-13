شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شعبان يستبعد أحمد ياسر ريان من معسكر سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعد هيثم شعبان المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق من المعسكرالمغلق فى ظل اقتراب اللاعب من الانضمام لصفوف نادي ألتاي التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد وصول المفاوضات بين الناديين إلى مرحلة متقدمة.

استقر الجهاز الفني لنادي سيراميكا بقيادة هيثم شعبان على الدخول في معسكر مغلق، حتى مباراة الزمالك 20 أغسطس بسبب تلاحم المباريات.

ويخوض سيراميكا مواجهة أمام فريق غزل المحلة غدًا السبت، على استاد السويس، ثم يواجه نادي الاتحاد السكندري،على استاد الإسكندرية يوم الثلاثاء المقبل، تليها مباشرة يوم الجمعة 20 أغسطس، مواجهة أمام نادي الزمالك على استاد السويس.

واستدعى هيثم شعبان 27 لاعبًا للخضوع للمعسكر المغلق وهم:

عامر عامر - محمد جمال- حمزة معوض- علي الجابري لحراسة المرمى

خالد صبحي - سيف تقا - عبد الله محمود - طارق سامي - وليد عبد المنعم - رجب بكار - محمود صقر - أحمد محسن - فابريس نجاه لخط الظهر

محمد توني - رجب عمران - كوامي بونسو - ضياء قنديل - عاشور الأدهم - محمود نبيل - محمد إبراهيم لخط الوسط

شريف دابو - ميدو جابر - محمد مسعد - ونيفول كوبينا - مصطفى ميسي لخط الوسط المهاجم.

أحمد غنيم - شادي حسين لخط الهجوم