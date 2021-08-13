أحمد سامى: سعيد بتجديد عقدى مع سموحة ونسعى لحجز مركز شرفى بالدورى

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القاهرة - سامية سيد - عبر أحمد سامى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، عن رضاه بأداء لاعبي الموج الأزرق عقب الفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين على طلائع الجيش ضمن الجولة 30 من مسابقة الدورى الممتاز.

قال سامى في تصريحاته عقب المباراة: قدمنا مباراة جيدة،لاعبو سموحة كانوا أفضل خاصة في شوط المباراة الثاني ونتطور من مباراة لأخرى ولاعبي الفريق كانوا على قدر المسئولية ،ونسعي للحصول علي مركز شرفي في جدول الدورى الممتاز".

أضاف سامى: "فريق طلائع الجيش أهدر أكثر من فرصة خلال شوط المباراة الأول، بينما كان سموحة الأفضل والأكثر توفيقًا في شوط المباراة الثاني وهو ما تم ترجمته إلى أهداف.

وأعرب سامى عن سعادته بتجديد عقده مع سموحة، ودعم المهندس محمد فرج عامر رئيس النادى، متابعًا: "نسعي للظهور بشكل متميز خلال الموسم المقبل وستكون هناك مفاجأة في التدعيمات".

فاز فريق سموحة على طلائع الجيش بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز ليحتل الفريق السكندرى المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى مستغلا تعثر بيراميدز بالأمس أمام المصري البورسعيدى بعد تراجعه للمركز الخامس.

افتتح التسجيل لفريق سموحة مصطفى فتحى فى الدقيقة 11 قبل أن يتعادل ناصر منسى لطلائع الجيش فى الدقيقة 62 ثم عزز أحمد عبد القادر تقدم الفريق السكندرى بالهدف الثانى بالدقيقة 77 وبعدها سجل مصطفى فتحى الهدف الثانى له والثالث لفريقه بالدقيقة 79 واختتم أهداف سموحة إسلام جمال بالدقيقة 87 من ركلة جزاء ثم سجل محمد نادى مدافع سموحة هدفا بالخطأ فى مرماه بالدقيقة 90.

بهذه النتيجة ارتقى سموحة إلى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بعدما خاض 30 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 17 مواجهة وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 47 هدفاً وتلقت شباكه 39 هدفاً.