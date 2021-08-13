شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. كارتيرون يقسم اللاعبين إلى مجموعتين استعدادًا للإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين للتدريب على بعض الجوانب الفنية، وذلك على هامش المران مساء اليوم الجمعة بملعب فندق الإقامة بالإسماعيلية استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي.

وتولى كارتيرون والبرتغالي فيرناندو الإشراف على مجموعة، وأسامة نبيه المدرب العام بالفريق وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد الإشراف على المجموعة الأخرى، حيث تم تدريب اللاعبين خلالها على بعض الجمل الفنية الخاصة بخطة اللعب استعدادا لمواجهة الغد.

كما تم التركيز مع اللاعبين على عملية سرعة تسليم وتسلم الكرة ونقلها في أقل وقت ممكن، بجانب بعض الأمور الفنية الأخرى.

عقد كارتيرون، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران مساء اليوم الجمعة بملعب فندق معسكر الفريق بالإسماعيلية استعدادا لمواجهة الإسماعيلي غدا السبت بالجولة الثلاثين من بطولة الدوري الممتاز.

ووجه كارتيرون رسائل تحفيزية للاعبي الزمالك، أهمها ضرورة التركيز وبقوة في لقاء الغد للفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل الحفاظ على صدارة المسابقة، مشددا على ثقته الكبيرة في قدراتهم وخبراتهم في التعامل مع مثل هذه المباريات الحاسمة.

وفي نهاية الجلسة، شرح كارتيرون للاعبي الفريق بعض الأمور الفنية التي ينوي تنفيذها في مران اليوم استعدادا لتطبيقها في اللقاء غدا .

وخصص الجهاز الفني فقرة تأهيلية للاعبين، حرص فيها على تخفيف الحمل البدني، وذلك وفقا للبرنامج التأهيلي الموضوع منعا لتعرض أي لاعب للإجهاد.

وأدى اللاعبون فقرة تأهيلية تحت قيادة البرتغالي فيرناندو مخطط الأحمال، عبارة عن جري خفيف في جزء من الملعب، بجانب التأهيل بالكرة من خلال تقسيم اللاعبين إلى عدة مجموعات.

يذكر أن الزمالك انتظم في معسكر مغلق ظهر اليوم الجمعة بالإسماعيلية استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في السابعة من مساء غد السبت.