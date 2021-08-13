شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات انتقال بيرسي تاو للأهلي وحقيقة فشل الصفقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زادت التكهنات عن فشل انتقال بيرسي تاو جناح برايتون الإنجليزي إلى الأهلي في الصيف المقبل، لاسيما بعدما قام النادي الإنجليزي بقيد اللاعب في قائمة الفريق خلال الموسم الجديد التي تستعد لخوض منافسات الدوري الإنجليزي والذي انطلق مساء اليوم الجمعة.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي أن مسئولي القلعة الحمراء أنهوا صفقة بيرسي تاو بشكل رسمي ولا يوجد تراجع في الاتفاق بين الناديين بعدما تم الاتفاق بين الناديين على كل التفاصيل المالية، وهو نفس ما حدث بشأن الاتفاق على ما سيحصل عليه تاو حال الانضمام للأهلي.

أشار المصدر إلى أن قيد برايتون لتاو في قائمة الموسم الجديد هو إجراء روتيني لحفظ حقه في اللاعب، لاسيما أن الأهلي طلب تأجيل الإعلان عن صفقة التعاقد مع الجناح الجنوب أفريقي إلى نهاية شهر أغسطس الجاري بسبب انشغال الفريق الأحمر بالمنافسة على لقب الدوري ورفض الإعلان عن الصفقة حاليًا خشية من تشتيت تركيز اللاعبين الحاليين، وهو ما استجابت له إدارة النادي الإنجليزي.

شدد المصدر على أن تاو لا يرغب في الاستمرار بصفوف برايتون في ظل صعوب الحصول على فرصة في الموسم المقبل، مشيرًا إلى انه يفضل الانضمام للأهلي والعودة لإفرييقا واللعب مجددًا تحت قيادة بيتسو موسيماني عن البقاء على دكة الدوري الإنجليزي.

وتعاقد الأهلي مع بيرسي تاو مقابل دفع 1.8 مليون يورو لنادي برايتون الإنجليزي، بخلاف 1.1 مليون دولار للاعب نفسه نظير الموافقة على انضمامه للفريق الأحمر.