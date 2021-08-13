شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يكرم الراحل طه عثمان بقمصان خاصة فى مباراة الاتحاد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص لاعبو وادي دجلة على تكريم الراحل طه عثمان لاعب الفريق السابق الذى لقى مصرعه أول أمس الأربعاء، وذلك بقمصان تحمل صورته، قبل مباراة وادي دجلة والاتحاد السكندري، والتي تجمع الفريقين، اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة 29 من الدورى المصري الممتاز، والمقرر لها على ملعب السلام.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي: حراسة المرمى: محمد صبحي، وخط الدفاع: السيد سالم، داميون لوي، صبري رحيل، محمود رزق، وخط الوسط: هشام صالح، مروان عطية، خالد الغندور، أحمد نبيل مانجا، وفي الهجوم: فوزي الحناوي، عبد الغني محمد.

فيما جاء تشكيل دجلة كالتالي: حراسة المرمى: محمد عبد المنصف، وخط الدفاع: يعقوبو، أحمد مجدي، محمد عبد العاطي، إيهاب المباركي، وخط الوسط: أحمد سعيد، حسام عرفات، كريم الدبيس، أحد عاطف، وفي الهجوم: محمد هلال، وأحمد شريف.

وقرر نادي وادي دجلة صرف مبلغ 500 ألف جنيه بشكل عاجل لصالح أسرة اللاعب طه عثمان الذي لقي مصرعه في حادث سير أول أمس الأربعاء.

وعلم الخليج 365 أنه رغم رحيل اللاعب نهائيا عن دجلة منذ موسمين إلا أن إدارة النادي اعتبرته من أبناء دجلة، وعليه قررت صرف نصف مليون جنيه لأسرته، مع اعتبار اللاعب في قائمة مكافآت الفريق الأول فيما تبقى من مباريات هذا الموسم، بحيث تخصص أيضًا لأسرة اللاعب.

ولقي طه عثمان، لاعب فريق وادي دجلة السابق والمصرية للاتصالات الحالي، مصرعه في حادث سير في التجمع الخامس، وأقيمت صلاة الجنازة أمس الخميس بعد وشيع جثمان اللاعب في مدافن باب النصر في القاهرة القديمة.