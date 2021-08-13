شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: سموحة رابع الدورى ومن حقى ألعب كونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب المهندس محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة بمشاركة فريق الكرة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز على طلائع الجيش بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ستاد الإسكندرية.

وكتب رئيس سموحة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك:"سموحة رابع الدوري انا عايز حقي، ومن حقي ألعب كونفدراليةً، وسبق لسموحة لعب في دوري أبطال أفريقيا وأيضا لعب في الكونفدرالية".

فاز فريق سموحة على طلائع الجيش بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز ليحتل الفريق السكندرى المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى مستغلا تعثر بيراميدز بالأمس أمام المصري البورسعيدى بعد تراجعه للمركز الخامس.

افتتح التسجيل لفريق سموحة مصطفى فتحى فى الدقيقة 11 قبل أن يتعادل ناصر منسى لطلائع الجيش فى الدقيقة 62 ثم عزز أحمد عبد القادر تقدم الفريق السكندرى بالهدف الثانى بالدقيقة 77 وبعدها سجل مصطفى فتحى الهدف الثانى له والثالث لفريقه بالدقيقة 79 واختتم أهداف سموحة إسلام جمال بالدقيقة 87 من ركلة جزاء ثم سجل محمد نادى مدافع سموحة هدفا بالخطأ فى مرماه بالدقيقة 90.