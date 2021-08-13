شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين دجلة والاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبي الشوط الأول بين فريقى دجلة والاتحاد السكندري، في المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة 29 من الدورى المصري الممتاز، والمقرر لها على ملعب السلام.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي: حراسة المرمى: محمد صبحي، وخط الدفاع: السيد سالم، داميون لوي، صبري رحيل، محمود رزق، وخط الوسط: هشام صالح، مروان عطية، خالد الغندور، أحمد نبيل مانجا، وفي الهجوم: فوزي الحناوي، عبد الغني محمد.

فيما جاء تشكيل دجلة كالتالي: حراسة المرمى: محمد عبد المنصف، وخط الدفاع: يعقوبو، أحمد مجدي، محمد عبد العاطي، إيهاب المباركي، وخط الوسط: أحمد سعيد، حسام عرفات، كريم الدبيس، أحد عاطف، وفي الهجوم: محمد هلال، وأحمد شريف.

مباراة اليوم، يدخلها غزلان دجلة بعد التعادل مع غزل المحلة بهدفين لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر زعيم الثغر من الزمالك بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل وادى دجلة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 13 مباراة وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفاً فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس برصيد 41 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 8 مواجهات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 34 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

وادى دجلة والاتحاد السكندرى تقابلا في 17 مباراة سابقة بواقع 16 مباراة بالدوري ولقاء بكأس مصر كانت الغلبة خلالهم لفريق دجلة ، حيث حقق الفوز في 9 مباريات مقابل ثلاثة انتصارات فقط للاتحاد ، وحسم التعادل السلبي نتيجة 4 مباريات أخرى بينهما بالمسابقة.