شكرا لقرائتكم خبر عن الألعاب النارية والزغاريد فى استقبال أحمد الجندى بنادى الشمس.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مجلس إدارة نادي الشمس وأعضاء النادي، على استقبال أحمد الجندي الحاصل على ميدالية فضية في أولمبياد طوكيو، بالزغاريد والالعاب النارية خلال حفل تكريم نادي الشمس للبطل الأولمبي.

وواصل أحمد الجندى، لاعب منتخب الخماسى الحديث، كتابية التاريخ وحفر اسمه بحروف من ذهب فى تاريخ الخماسى بعدما توج بفضية أولمبياد طوكيو 2020 بعد إنجازاته القوية التى حققها مع منتخب بلاده فى كل المشاركات، بالإضافة إلى الفوز بلقب أفضل ناشئ فى العالم.

ويعد أحمد الجندى بطلاً فوق العادة، خاصة أنه لاعب يمتلك العديد من خبرات ومقومات تحقيق الإنجازات منذ مراحل الناشئين.

كما استطاع أحمد الجندى، لاعب المنتخب الوطنى للخماسى الحديث، التتويج بالميدالية البرونزية فى منافسات بطولة العالم للكبار للخماسى الحديث وتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

تُوّج الجندى فى عام 2018 بالميدالية الذهبية فى دورة الألعاب الأولمبية للشباب، والميدالية الذهبية ببطولة العالم للشباب، وذهبية بطولة العالم للناشئين، لينجح فى تحقيق ثلاثية تاريخية.

كما فاز بجائزة أفضل لاعب فى العالم على مستوى الناشئين، من قبل الاتحاد الدولى للخماسى مرتين على التوالي، وأدرج فى قائمة الشرف الوطنى المصرى لاسيما أن الجندى من مواليد القاهرة فهو من أسرة رياضية من الطراز الأول، حيث أن والده مارس التنس ووالدته كرة اليد.