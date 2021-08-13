شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر تصنيف ثانٍ فى بطولة أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم التصنيف النهائي للمنتخبات قبل بطولة أمم أفريقيا للكبار 2022 التى تستضيفها الكاميرون فى يناير من العام المقبل، وتواجد منتخب مصر فى المستوى الثاني.

وجاء التصنيف كالتالي:

المستوى الأول: الكاميرون - نيجيريا - السنغال - تونس - الجزائر - المغرب

المستوى الثاني: مصر - كوت ديفوار - غانا - بوركينا فاسو - غينيا - مالي

المستوى الثالث: الجابون - زيمبابوي - موريتانيا - غينيا بيساو - الرأس الأخضر - سيراليون

المستوى الرابع: السودان - جزر القمر - مالاوي - جامبيا - غينيا الاستوائية – إثيوبيا

ويتوجه محمد بركات، مدير منتخب مصر الأول، إلى الكاميرون الأحد المقبل لحضور مراسم سحب قرعة بطولة أمم أفريقيا 2022 فى ياوندى يوم الثلاثاء المقبل.

وتأهل منتخب مصر إلى البطولة التي تقام في يناير المقبل بعد تصدر مجموعته بالتصفيات الأفريقية التي كانت تضم توجو وكينيا وجزر القمر.

من ناحية أخرى، خاطب اتحاد الكرة الجهات الأمنية لتحديد ملعب مباراة منتخب مصر أمام أنجولا فى سبتمبر المقبل، بافتتاح مشوار الفراعنة فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

جاء ذلك بعد صعوبة إقامة المباراة باستاد القاهرة بسبب الإصلاحات الموجودة فيه، ولم يتحدد حتى الآن الملعب الذى يستضيف اللقاء رغم ما تردد عن نقل المباراة لاستاد برج العرب بالاسكندرية، إلا أنه حتى الآن لم تصل الموافقة الأمنية الرسمية الخاصة بهذا الأمر.