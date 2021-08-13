شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يزيح بيراميدز ويقتحم المربع الذهبي برباعية فى شباك الطلائع.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سموحة على طلائع الجيش بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز ليحتل الفريق السكندرى المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى مستغلا تعثر بيراميدز بالأمس أمام المصري البورسعيدى بعد تراجعه للمركز الخامس.

افتتح التسجيل لفريق سموحة مصطفى فتحى فى الدقيقة 11 قبل أن يتعادل ناصر منسى لطلائع الجيش فى الدقيقة 62 ثم عزز أحمد عبد القادر تقدم الفريق السكندرى بالهدف الثانى بالدقيقة 77 وبعدها سجل مصطفى فتجى الهدف الثانى له والثالث لفريقه بالدقيقة 79 واختتم أهداف سموحة إسلام جمال بالدقيقة 87 من ركلة جزاء ثم سجل محمد نادى مدافع سموحة هدفا بالخطأ فى مرماه بالدقيقة 90.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالى:حراسة المرمى: محمد بسام،خط الدفاع،أحمد علاء،إسلام جمال،على الفيل،حسن مجدى،خط الوسط،مهندلاشين،عمرو السيسي،مصطفى جمال،خط الهجوم:عمرو جمال،ناصر منسي،أحمد سمير

وضمت تشكيلة سموحة كلا من: حراسة المرمى: الهاني سليمان ،خط الدفاع: رجب نبيل ، محمود عزت ، محمود البدري، اطهر الطاهر،خط الوسط: احمد حمص، محمود حليمو ،مصطفى فتحي، على زكي، خط الهجوم:عرفة السيد ،ديريك نسيبامبي .

بهذه النتيجة ارتقى سموحة إلى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بعدما خاض 30 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 17 مواجهة وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 47 هدفاً وتلقت شباكه 39 هدفاً.

فيما استمر الطلائع بالمركز الثامن برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبوه 40 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً.