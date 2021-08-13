"غياب شريف ومروان".. قائمة الأهلي لمواجهة إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن قائمة الفريق لمباراة إنبي التي تقام ضمن الجولة الـ30 من دوري we المصري على ستاد الأهلي we السلام، مساء غدٍ السبت.

وتشهد المباراة غياب محمد شريف الذي يعاني من إصابة عضلية تعرض لها خلال مباراة الإسماعيلي الأخيرة في الدوري.

ويقود والتر بواليا، وصلاح محسن هجوم الفريق في المباراة، في ظل غياب أيضًا من مروان محسن.

وتكونت قائمة الفريق من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني وأحمد نبيل "كوكا".

خط الوسط: محمود كهربا وحمدي فتحي وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.

خط الهجوم: والتر بواليا وصلاح محسن.