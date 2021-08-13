سموحة يضرب طلائع الجيش برباعية في مباراة مثيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق سموحة فوزًا عريضًا على نظيره طلائع الجيش، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 4-2، في إطار منافسات الجولة الـ 30 بدوري we المصري.

وجاءت أهداف سموحة عن طريق مصطفى فتحي سجل هدفين في الدقيقتين 11 و79، أحمد عبد القادر في الدقيقة 77 وإسلام جمال في الدقيقة 79.

وسجل ناصر منسي الهدف الأول لطلائع الجيش في الدقيقة 62، ومحمد نادي لاعب سموحة سجل الهدف الثاني لطلائع الجيش في الدقيقة 90 بالخطأ في مرماه.

بتلك النتيجة، وصل سموحة إلى 44 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 38 نقطة بالمركز الثامن.

ولعب سموحة بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: محمود البدري، رجب نبيل، محمود عزت، أطهر الطاهر.

خط الوسط: حليمو، أحمد حمص، علي زكي.

خط الهجوم: مصطفى فتحي، عرفة السيد، ديريك تسمبابي.

وعلى الجانب الأخر جاء تشكيل طلائع الجيش على النحو التالي:

حارس المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: علي الفيل، أحمد علاء، إسلام جمال، حسن مجدي.

خط الوسط: مهند لاشين، عمرو السيسي، مصطفى جمال.

خط الهجوم: ناصر منسي، عمرو جمال، أحمد سمير.

أحداث المباراة

وترجم فريق سموحة خطورته لهدف اول في الدقيقة 11 عن طريق اللاعب مصطفى فتحي، الذي سدد كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك حارس مرمى طلائع الجيش.

وكاد يسجل ناصر منسي هدف التعادل لفريق طلائع الجيش في الدقيقة 22، بعد عرضية من الجانب الأيمن حولها برأسه لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيسر للحارس الهاني سليمان.

وجاءت فرصة خطيرة ثانية لطلائع الجيش، كاد أن يسجل من خلالها علي الفيل هدف التعادل بعدما حول عرضية برأسه لتسديدة أعلى العارضة.

وأدرك اللاعب ناصر منسي هدف التعادل لفريق طلائع الجيش في الدقيقة 62 من زمن اللقاء.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح اللاعب ناصر منسي في الدقيقة 66، لكن اللاعب أحمد سمير سددها بعيدا عن المرمى.

ومع حلول الدقيقة 77، سجل أحمد عبد القادر الهدف الثاني لسموحة، مستغلا تمريرة خلف المدافعين من اللاعب إسلام جمال، وبعد مرور دقيقتين عاد مصطفى فتحي ليسجل هدفه الثاني والثالث للفريق السكندري.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح فريق سموحة في الدقيقة 86، تقدم اللاعب إسلام جمال لتسديدها ليسكن الكرة على يسار حارس مرمى فريق طلائع الجيش معلنا عن الهدف الرابع.