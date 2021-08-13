عودة حسين السيد.. الإسماعيلي يُعلن قائمته لتحدي الزمالك في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن إيهاب جلال مدرب الإسماعيلي قائمة فريقه استعداداً لمواجهة الزمالك ضمن منافسات الجولة 30 في بطولة الدوري المصري الممتاز على استاد الإسماعيلية.

القائمة شهدت عودة لاعب الأهلي الأسبق حسين السيد إلى صفوف الدراويش من جديد بعد أن غاب لتراكم الإنذارات ما تسبب في إيقافه، لكن محمد حسن يغيب لنفس السبب.

وجاءت قائمة الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحى ،محمد فوزى ، محمد مجدى.

خط الدفاع: حسين السيد ، باهر المحمدى ، مروان الصحراوى ، مصطفى الزنارى ، محمد نصر ، عبد الله جمعة ، محمد بيومى

خط الوسط : عماد حمدى ،عمر الوحش ،محمود دونجا ، محمد عادل ،أحمد مدبولى ،محمد صادق ، محمد الشامى ، أحمد مصطفى ، مصطفى فارس ، محمد عبد السميع ، محمد الضرف.

خط الهجوم : شكرى نجيب ،فخر الدين بن يوسف ، شيلونجو.