تعرف على حكام مباراتي الأهلي والزمالك بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، عن حكام مباريات غدٍ السبت والتي تأتي ضمن حسابات الأسبوع الـ30 من مسابقة دوري we المصري.

مباراة الإسماعيلي × الزمالك:

من المقرر أن يدير المباراة جهاد جريشة، ويأتي الثنائي سمير جمال ووائل شعبان حكام راية.

في المقابل، سيكون أحمد الغندور حكمًا لتقنية الفيديو، ومحمود بسيوني حكمًا مساعدًا.

وستكون المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث ستقام على ملعب "الإسماعيلية".

مباراة الأهلي × إنبي:

سيدير اللقاء محمود عاشور على أن يعاونه الثنائي أحمد صلاح وأحمد لطفي.

في المقابل، سيكون محمود البنا حكمًا لتقينة الفيديو ومحمود أبو الرجال حكمًا مساعدًا.

وستكون المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث ستقام على ملعب "الأهلي we السلام".

ويتصدر الزمالك ترتيب دوري we المصري برصيد 67 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي والذي تراجع للمركز الثاني عقب التعادل في الجولة الماضية ضد الإسماعيلي بنتيجة (1-1).

وسيكون أمام الزمالك خمس مباريات قبل نهاية البطولة المحلية ضد كل من :(الإسماعيلي - سيراميكا كليوباترا - وادي دجلة - الإنتاج الحربي - البنك الأهلي).

في المقابل، أمام الأهلي خمس مباريات أيضًا ضد :(إنبي - طلائع الجيش - المصري البورسعيدي - الجونة - أسوان).