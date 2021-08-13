نتيجة مباراة الاهلي والفيصلي في الدوري السعودي.. الراقي يخرج بأقل الأضرار

تعرف على نتيجة مباراة الاهلي والفيصلي في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”، ضمن مباريات اليوم الجمعة 13-8-2021.

خرج النادي الاهلي بأقل الأضرار من أمام الفيصلي في افتتاح الدوري السعودي 2021/2022، ونجح في خطف نقطة، بعدما تعادل بنتيجة (1-1)، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).

وسجل هدف الفيصلي رومان امالفيتانو في الدقيقة (27)، قبل أن يدرك محمد المجحد هدف التعادل لنادي اهلي جدة في الدقيقة (37).

ودخل الاهلي المباراة دون الخماسي الأجنبي المنضم في الميركاتو الصيفي 2021، بسبب عدم حصول الراقي على شهادة الكفاءة المالية حتى الآن، واعتمد على المحليين بقيادة عمر السومة.

وأبرم اهلي جدة 5 صفقات من العيار الثقيل، شاهدوا مباراة اليوم أمام الفيصلي من المدرجات، وهم، المدافع البرازيلي دانكلير بيريرا، والظهير الأيسر المقدوني إزجان أليوسكي، ولاعب الوسط الكرواتي فيليب براداريتش، والجناح السنغالي الحسن نداو، بالإضافة إلى النجم البرازيلي خوسيه باولينيو.

ودخل اهلي جدة المباراة بالتشكيلة التالية: محمد العويس – عبدالله حسون – محمد خبراني – معتز هوساوي – عبدالباسط هندي – نوح الموسى – علي الأسمري – محمد المجحد – سلما المؤشر – عبدالرحمن غريب – عمر السومة.

بينما جاءت تشكيلة الفيصلي كالآتي: مصطفى ملائكة – إيجور روسي – رفاييل سيلفا – صالح القميزي – حسين قاسم – هشام فايق – عبدالعزيز آل شريد – عبدالرحمن الدوسري – جيليرمي – رومان امالفيتانو – جوليو تفاريس.

الراقي يخرج بأقل الأضرار

وتقاسم اهلي جدة والفيصلي الأفضلية في الشوط الأول، وقدم الفريقين اداء جيد، ونجح عنابي سدير في أخذ الأفضلية قبل أن يعود الراقي ويسجل هدف التعادل.

وسجل رومان امالفيتانو هدف فريق الفيصلي في الدقيقة (27)، بعدما روض جيليرمي كرة على الجهة اليمنى وأرسل عرضية نموذجية ارتقى لها المهاجم الفرنسي وقابلها برأسية قوية استقرت في شباك العويس.

استفاق بعدها النادي اهلي جدة، وكاد عبدالرحمن غريب يسجل هدف التعادل في الدقيقة (35)، بعد مجهود فردي أكثر من رائع، حيث رواغ المدافع إيجور داخل منطقة الجزاء لينفرد بالمرمى ولكنه سدد كرة جاورت القائم.

ونجح محمد المجحد في إدارك هدف التعادل للراقي في الدقيقة (37)، حينما تلقى عمر السومة كرة على حدود منطقة الجزاء بعد خطأ فادح من لاعب الفيصلي، ومررها إلى المجحد الذي سدد كرة بيمناه سكنت شباك مصطفى ملائكة.

وواصل النادي اهلي جدة ضغطه على دفاعات الفيصلي في الدقائق المتبقية من أجل تسجيل الهدف الثاني، ولكنه فشل في ذلك، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي (1-1).

وافتقر الشوط الثاني للهجمات الخطرة بعدما تراجع الفريقين على المستوى البدني، وصنع الفيصلي فرصة واحدة نجح في ترجمتها إلى هدف ولكنه أُلغي بداعي التسلل.

وجاء هدف الفيصلي الذي تم إلغاءه في الدقيقة (64)، حينما روض امالفيتانو كرة داخل منطقة الجزاء أبعدت من أمامه لتصل إلى جيليرمي الذي أسكن الكرة في المرمى الخالي، ولكنه ألغي بداعي التسلل على المهاجم الفرنسي من البداية.

وتحصل اهلي جدة على ضربة حرة مباشرة في الدقيقة (83)، تولى النجم السوري، عمر السومة تنفيذها ولكنه سدد كرة بعيدة كل البعد عن المرمى، ومرت الدقائق المتبقية دون جديد، لتنتهي المباراة بالتعادل الايجابي (1-1).

شاهد فيديو اهداف مباراة الاهلي والفيصلي في الدوري السعودي