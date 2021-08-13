شاهد فيديو اهداف مباراة النصر وضمك في الدوري السعودي.. صفقات العالمي تلمع

شاهد فيديو اهداف مباراة النصر وضمك في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”، ضمن مباريات اليوم الجمعة 13-8-2021.

حقق نادي النصر انطلاقة قوية في الدوري السعودي 2021/2022، بفوزه الكبير على ضمك بنتيجة (4-1)، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب مرسول بارك.

وشهدت المباراة تألق الوافدين الجدد لفريق النصر في الميركاتو الصيفي 2021، حيث سجل أندرسون تاليسكا هدفًا بصناعة من جلال الدين ماشاريبوف، كما صنع البرازيلي هدفًا إلى فينسنت أبو بكر.

وسجل أهداف النصر اليوم، عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة الخامسة، وأندرسون تاليسكا (40)، ومهند النجعي بالخطأ في مرماه (42)، فينسنت أبو بكر (79)، بينما سجل ايميليو زيلايا هدف ضمك الوحيد.

بداية مثالية للنصر

ظهر نادي النصر في الشوط الأول بشكل مثالي، وأنهاه بنتيجة (3-0)، حيث استحوذ على الكرة وأجبر فريق ضمك على الإنكماش في مناطقه معظم دقائق الشوط الأول.

وبشكل مبكر نجح النصر في الحصول على ضربة جزاء، وبالتحديد عند الدقيقة الرابعة، حين قام أندرسون تاليسكا بتبادل الكرة مع ماشاريبوف على حدود المنطقة، قبل أن يسدد البرازيلي كرة ارتدت من يد مدافع ضمك فاروق شافعي.

وكالعادة، تولى عبدالرزاق حمدالله تسديد ضربة الجزاء، ونجح في افتتاح التسجيل، حيث أسكن الكرة على يمين الحارس مصطفى زغبة الذي ذهب في الزاوية المغايرة.

وهدد أندرسون تاليسكا مرمى ضمك في الدقيقتين (15، 17)، بتسديدة أولى من خارج المنطقة تصدى لها مصطفى زغبة على مرتين، بينما مرت تصويبته الثانية بجوار القائم الأيمن.

وظهر تاليسكا من جديد في الدقيقة (24)، حينما تقدم سلطان الغنام بالكرة من الجهة اليمنى وارسل تمريرة أرضية على حدود منطقة الجزاء قابلها البرازيلي بتسديدة مباشرة مرت بعيدة عن المرمى.

وظهر نادي ضمك هجوميًا للمرة الأولى في الدقيقة (29)، وكاد يسجل هدف التعادل عن طريق منصور حمزي بعد عرضية رائعة من هلال سوداني، ولكن الحكم أشار إلى وجود تسلل على المهاجم ايميليو زيلايا الذي تداخل في اللعبة.

وصنع هلال سوداني فرصة أخرى خطيرة لضمك عند الدقيقة (34)، عندما اقتحم الجناح الجزائري منطقة الجزاء من الجهة اليمنى ومرر كرة إلى زيلايا الذي روضها وأطلق تسديدة أرضية مرت بشكل قريب من مرمى النصر.

وانهار ضمك بعد ذلك، حيث تلقى هدفين متتاليين، الأول عن طريق تاليسكا في الدقيقة (40)، حين بدأ هجمة من بعد منتصف الملعب ومرر كرة إلى حمدالله الذي مررها إلى جلال الدين ماشاريبوف على الجهة اليسرى ليرسل الأخير عرضية تقدم لها البرازيلي وضربها رأسية في شباك زغبة.

وجاء الهدف الثالث للنصر بعدها بدقيقتين فقط، إثر عرضية من سامي النجعي حاول مدافع ضمك مهند النجعي في إبعادها من أمام حمدالله ليسجل بالخطأ في مرماه، لينتهي الشوط الأول بنتيجة (3-0)، لصالح العالمي.

تاليسكا يُبدع، وأبو بكر يسجل

وشهد الشوط الثاني استفاقة بسيطة لفريق ضمك، بينما واصل البرازيلي أندرسون تاليسكا ابداعه، بصناعة الهدف الرابع للبديل فينست أبو بكر.

وبدأ ضمك بشكل أفضل عن ما كان عليه في الشوط الأول، ونجح هدافه في الموسم الماضي بـ19 هدفًا “ايميليو زيلايا”، في تسجيل الهدف الأول لسفير الجنوب أمام النصر من علامة الجزاء، ويقلص الفارق إلى هدفين.

وأهدر سلطان الغنام فرصة إضافة الهدف الرابع لفريق النصر في الدقيقة (56) بعد خطأ فادح من الحارس مصطفى زغبة، قبل أن يظهر حمدالله بتسديدة على الطائر بعد عرضية من سامي النجعي في الدقيقة (61)، ولكنها علت المرمى.

وحاول أندرسون تاليسكا مباغتة زغبة في الدقيقة (64)، حينما روض كرة على الجهة اليمنى خارج منطقة الجزاء واطلق تسديدة صاروخية باتجاه المرمى ولكن ذهبت أعلى من العارضة بقليل.

ودخل فينست أبو بكر بديلًا لعبدالرزاق حمدالله في الدقيقة (72)، ونجح في تسجل أولى اهدافه مع النصر بعد 7 دقائق فقط، بعدما تلقى تمريرة من تاليسكا في عمق دفاع ضمك روضها وسدد كرة بباطن القدم استقرت في شباك زغبة.

وحاول أبو بكر إضافة الهدف الخامس لفريق النصر في مناسبتين بعد الدقيقة (80)، ولكنه لم يوفق أمام دفاع ضمك الذي صمد في الدقائق المتبقية، لتنتهي المباراة بنتيجة (4-1) لفارس نجد.

شاهد فيديو اهداف مباراة النصر وضمك في الدوري السعودي