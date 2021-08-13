الامارات | 6 نجوم يتوقع تألقهم في دوري «أدنوك».. أبرزهم عموري

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نجوم يتوقع تألقهم في دوري «أدنوك».. أبرزهم عموري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقترب دوري أدنوك، من الانطلاق حيث تُقام الجولة الأولى على مدار يومي الخميس والجمعة المقبلين، في نسخة متوقع أن تكون الأقوى نظراً لما حدث في بطولة العام الماضي والصراع القوي بين الفرق والذي استمر حتى الجولة الأخيرة، وظهور قوى أخرى تمتلك الإمكانات والطموح.

وتعوّل فرق البطولة على عدد من لاعبيها المتوقع ظهروهم بقوة خلال الموسم الجديد، وصناعة الفارق في تحقيق نتائج مرضية منذ الجولة الأولى، ويأتي على رأسهم لاعب شباب الأهلي عمر عبدالرحمن، الذي سيكون أمام تحدي إثبات الذات بعد غياب فترة كبيرة عن الملاعب، بجانب لاعب العين لابا كودجو، ولاعب الوصل علي سالمين، ولاعب الوحدة بيدرو، ولاعب الجزيرة عبدالله رمضان، ولاعب شباب الأهلي حارب سهيل.

من جانبه، أكد مدير فريق النصر السابق والمحلل الفني خالد عبيد، أنه يتوقع تألق لاعب الجزيرة عبدالله رمضان، بشكل كبير بعد موسم استثنائي للاعب، خصوصاً أنه وصل إلى مرحلة كبيرة من النضج، وقدراته الكبيرة في صناعة الأهداف والتمريرات المتقنة التي كانت سبباً في تتويج فريق الجزيرة بلقب دوري الموسم الماضي.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «بالنظر إلى معطيات الموسم الماضي لا يوجد عدد كبير من اللاعبين أثبتوا أو قدموا أوراق اعتمادهم لكي يكون لهم دور مؤثر مع فرقهم، فالأسماء هي ولا يوجد بها أي جديد، ولكن إذا نجح عموري في إثبات نفسه والعودة إلى مستواه الذي نعرفه سيكون بالتأكيد نجم الفريق والبطولة، وهذا تحدٍ كبير له وسيكون مكسباً للمنتخب بالتأكيد خلال الفترة المقبلة».

أمّا مدير منتخب الإمارات للكرة الشاطئية ولاعب الوصل السابق بدر حارب، فرصد عدداً من النجوم المواطنين والأجانب سيكون لهم دور مهم في بطولة الموسم المقبل، وقال: «بشكل عام أتوقع ظهور لاعب نادي شباب الأهلي حارب سهيل، بشكل مميز، وسيكون له دور بارز في الفريق، أيضاً لاعب الجزيرة عبدالله رمضان نضج بشكل كبير وشاهدنا ذلك مع فريقه وأيضاً المنتخب الوطني».

وأضاف: «من فريق الشارقة سيكون اللاعب ماجد سرور، بعد العودة من الإصابة، بجانب لاعب العين محمد عباس، الذي إذا حصل على فرصة سيكون له شأن كبير، وبندر الأحبابي وماجد حسن وعلي سالمين قياساً على ما قدم اللاعبون في المنتخب، هناك ايضاً لاعبون يحتاجون إلى فرصة من أجل التألق في فريقي العين والشارقة، وأيضاً ماجد راشد، وعلي مبخوت وجميعهم قدموا موسماً جيداً».

وتابع: «كلي ثقة بعودة عمر عبدالرحمن القوية بعد غياب طويل، وفترة تأهيل كبيرة، ونتمنّى أن تبتعد عنه الإصابات حتى يمتع الجمهور ويكون إضافة لناديه وللمنتخب الوطني قبل أي شيء، وعلى مستوى اللاعبين الأجانب أتوقع عودة لاعب العين، التوغولي لابا كودجو، بعد أن ظهر بشكل مختلف الموسم الماضي، إضافة إلى لاعب الوحدة المنتقل إليه من بني ياس، البرازيلي بيدرو، كما سيواصل التألق ليما، بعد أن تم تجديد عقده وضمن الاستقرار لفترة كبيرة في نادي الوصل».

ونلقي الضوء خلال التقرير التالي على عدد من اللاعبين المتوقع تألقهم في بطولة الدوري الموسم الجديد.

لمشاهدة النجوم الـ 6, يرجى الضغط على هذا الرابط.

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