قرعة دوري أبطال إفريقيا.. تعرف على منافسي الأهلي والزمالك في دور الـ32

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أسفرت قرعة دوري أبطال إفريقيا، في النسخة الجديدة، عن وقوع الأهلي مع الفائز في مباراة جانديرميه ناسيونال بطل النيجر، ولو ماساجير بطل بوروندي، في دور الـ32 من البطولة.

أما بالنسبة للزمالك، فينتظر الفائز من أرتا سولار بطل جيبوتي، وتوسكر الكيني.

وتجاوز الأهلي الزمالك بفضل التصيف، الدور التمهيدي الأول، على أن يلعب كل منهما مرحلة دور الـ32 من البطولة.

وسيكون لقاء الذهاب في دور الـ32 من البطولة 15 أو 17 أكتوبر، حيث سيسافر كل من الأهلي والزمالك خارج الأرض، وسيكون لقاء العودة 22 و24 من الشهر ذاته.

يشار إلى أن الأهلي حامل لقب البطولة في آخر نسختين، ويمتلك الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالأميرة الأفريقية بـ10 ألقاب.