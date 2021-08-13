شكرا لقرائتكم خبر عن عبد القادر ومصطفى فتحى يسجلان هدفين لسموحة فى دقيقين أمام الطلائع.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل أحمد عبد القادر لاعب سموحة الهدف الثانى لفريقه فى شباك طلائع الجيش بالدقيقة 88، وأضاف مصطفى فتحى الهدف الثالث فى الدقيقة 88 من عمر المباراة المقامة حاليا باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالى:حراسة المرمى: محمد بسام،خط الدفاع،أحمد علاء،إسلام جمال،على الفيل،حسن مجدى،خط الوسط،مهندلاشين،عمرو السيسي،مصطفى جمال،خط الهجوم:عمرو جمال،ناصر منسي،أحمد سمير

وضمت تشكيلة سموحة كل من: حراسة المرمى: الهاني سليمان ،خط الدفاع: رجب نبيل ، محمود عزت ، محمود البدري، اطهر الطاهر،خط الوسط: احمد حمص، محمود حليمو ،مصطفى فتحي، على زكي، خط الهجوم:عرفة السيد ،ديريك نسيبامبي .

ويحتل سموحة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 17 مواجهة وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 43 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفاً.

فيما يحجز الطلائع المركز الثامن برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً.