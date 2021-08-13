شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي لمواجهة دجلة والاتحاد السكندرى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري، وعبد الباقي جمال المدير الفني لفريق وادي دجلة، تشكيلى الفريقين للمواجهة المرتقبة التى تجمعهما فى التاسعة مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة 29 من الدورى المصري الممتاز، والمقرر لها على ملعب السلام.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: السيد سالم، داميون لوي، صبري رحيل، محمود رزق

خط الوسط: هشام صالح، مروان عطية، خالد الغندور، أحمد نبيل مانجا

وفي الهجوم: فوزي الحناوي، عبد الغني محمد

فيما جاء تشكيل دجلة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف

خط الدفاع: يعقوبو، أحمد مجدي، محمد عبد العاطي، إيهاب المباركي

خط الوسط: أحمد سعيد، حسام عرفات، كريم الدبيس، أحد عاطف

وفي الهجوم: محمد هلال، وأحمد شريف

مباراة اليوم، غزلان دجلة بعد التعادل مع غزل المحلة بهدفين لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر زعيم الثغر من الزمالك بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل وادى دجلة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 13 مباراة وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفاً فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس برصيد 41 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 8 مواجهات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 34 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

وطالب عبد الباقى جمال المدير الفني لوادى دجلة لاعبيه بالتمسك بالامال الأخيرة للنجاة من شبح الهبوط مشدداً على أن التعادل في المباراة الأخيرة وضياع الفوز في اللحظات الأخيرة أمر مرفوض حدوثه في مباراة الليلة لصعوبة موقف الفريق.

ومن جانبه طالب حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندرى لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات بعد الخسارة من الزمالك بالجولة الأخيرة وفقدان فرصة الظهور في الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه .