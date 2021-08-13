شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. 10 سبتمبر موعدًا لكأس السوبر الأفريقي لليد بين الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل الاتحاد الأفريقي لكرة اليد خطاباً لنظيره المصرى يحدد فيه العاشر من سبتمبر المقبل موعداً لبطولة كاس السوبرالأفريقي لليد "رجال"، والتي طالب الاتحاد المصري للعبة بتأجيلها في وقت سابق.

واستقر الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، قبل أيام، على تأجيل مباراة كأس السوبر الأفريقي بين الزمالك والأهلي، والتى كان مقررا لها 18 أغسطس في القاهرة. وتم الاستقرار على تأجيل المباراة لوقت لاحق بعدما طلب الاتحاد المصري لكرة اليد من نظيره الأفريقي في خطاب رسمي تأجيل المباراة بسبب تأخر عودة بعثة المنتخب الأول من اليابان إلى العاصمة المصرية القاهرة ليوم 12 أغسطس، بعد المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 والتي اختتمت فعالياتها أمس الأحد.

ويشارك الفائز بلقب كأس السوبر الأفريقي لكرة اليد فى بطولة العالم للأندية (سوبر جلوب) فى السعودية أكتوبر المقبل.

وكان منتخب مصر لكرة اليد قد أنهى مشاركته بأولمبياد طوكيو 202 بالمركز الرابع في إنجاز تاريخي بعد ما أصبح أول منتخب عربي يصل إلى المربع الذهبي في تاريخ الدورات الأولمبية.