شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يوقف مران الزمالك لتصحيح أخطاء اللاعبين قبل مباراة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية بنهاية المران مساء اليوم الجمعة بملعب فندق معسكر الفريق فى الإسماعيلية، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي غدا السبت فى بطولة الدوري الممتاز.

وشهدت التقسيمة تنفيذ جميع التعليمات الفنية والخططية التى تم الاتفاق والتدريب عليها من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، حيث ظهر الجميع بصورة طيبة لمباراة الغد.

كما حرص كارتيرون ومساعدوه على إيقاف التقسيمة لتصحيح بعض الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون.

وعقب انتهاء التقسيمة عقد كارتيرون اجتماعا مع اللاعبين مرة أخرى لتحفيزهم وكذلك الإشادة بهم على الجهد المبذول خلال التدريب اليوم.

وانتظم الزمالك فى معسكر مغلق ظهر اليوم، الجمعة، بالإسماعيلية استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في السابعة مساء غد السبت في الجولة الثلاثين من الدوري.

وأسند مسئولو اتحاد الكرة مباراة الإسماعيلي والزمالك، المقرر لها السابعة مساء غد السبت فى الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الممتاز، للحكم الدولى جهاد جريشة.