شكرا لقرائتكم خبر عن عودة مارسيلو لقائمة الإسماعيلي أمام الزمالك.. واستبعاد محمد حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى قائمة لاعبيه استعدادا لمواجهة الزمالك غدا باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الــ30 ببطولة الدورى الممتاز، وشهدت القائمة عودة حسين السيد بعد غيابه عن لقاء الفريق السابق بسبب الإيقاف، بينما شهدت غياب محمد حسن لتراكم الكروت الصفراء وجاءت القائمة كاملة كالتالى :

حارس مرمى .. محمد صبحى ،محمد فوزى ، محمد مجدى.

خط الدفاع .. حسين السيد ، باهر المحمدى ، مروان الصحراوى ، مصطفى الزنارى ، محمد نصر ، عبد الله جمعة ، محمد بيومى

خط الوسط .. عماد حمدى ،عمر الوحش ،محمود دونجا ، محمد عادل ،أحمد مدبولى ،محمد صادق ، محمد الشامى ، أحمد مصطفى ، مصطفى فارس ، محمد عبد السميع ، محمد الضرف.

خط الهجوم … شكرى نجيب ،فخر الدين بن يوسف ، شيلونجو.