شكرا لقرائتكم خبر عن هانيا الحمامي تتوج ببطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجت البطلة المصرية هانيا الحمامى، لاعبة وادى دجلة والمصنفة السابعة عالميا، ببطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش، والتي استضافتها بريطانيا خلال الفترة بين 9 إلى 13 أغسطس الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 85 ألف دولار، وهو ما يضعها بفئة البطولات الفضية، وشهدت البطولة مشاركة مصرية واسعة لعدد من أبطال اللعبة.

وفازت هانيا الحمامى فى المباراة النهائية على منافستها الانجليزية سارة جان بيرى بنتيجة 3-0، فى مباراة استغرقت 39 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-5, 11-9, 11-7.

وكشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" عن التصنيف الجديد للاعبات فى شهر أغسطس الجاري، وواصلت نور الشربيني هيمنتها على صدارة التصنيف للشهر العاشر على التوالى، لتبتعد بها عقب تتويجها مؤخرا ببطولة العالم للإسكواش، التي توجت بها خلال يوليو الماضي في شيكاغو الأمريكية.

وتأتى نوران جوهر، لاعبة وادي دجلة، فى المركز الثانى بالتصنيف، بعدما خسرت في نهائي بطولة العالم الماضية أمام نور الشربيني، بينما تحل نور الطيب في المركز الثالث، وتراجعت هانيا الحمامى مركزين لتستقر فى المركز السابع وواصلت سلمى هانى حفاظها على التصنيف التاسع.

وكانت نور الشربيني قد تصدرت التصنيف العالمي للسيدات بعد تتويجها ببطولة العالم التى أقيمت تحت سفح الأهرامات فى أكتوبر الماضي، حيث تغلبت فى المباراة النهائية على المصنفة الأولى سابقا نوران جوهر.