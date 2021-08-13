شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان راحة من مران الأهلي وينتظم فى التدريبات الجماعية بعد مباراة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، أنه تم منح وليد سليمان لاعب الفريق راحة سلبية من التدريبات اليوم، وذلك فى إطار البرنامج البدنى والتأهيلى الموضوع له.

وقال طبيب الأهلى، "وليد سليمان شارك بشكل تدريجى فى التدريبات الجماعية للفريق مؤخرًا، بعد تعافيه من الإصابة فى العضلة الخلفية وتم منحه راحة سلبية من التدريبات اليوم".

وأوضح أبو عبلة أن وليد سليمان سيكون جاهزًا للمشاركة بشكل كامل فى التدريبات الجماعية للفريق عقب مباراة إنبي.

وخاض الأهلى مرانه الختامى مساء اليوم استعدادًا لمواجهة إنبى المحدد المقرر إقامتها فى التاسعة مساء غدٍ السبت على استاد الأهلى السلام، فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز.

وعقد موسيمانى محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة إنبى غدًا، كما عقد موسيمانى جلسة مع جهازه المعاون من أجل الترتيب للمباراة المرتقبة.

وخاض الأهلى تدريبات بدنية وفنية قوية اليوم فى إطار الاستعداد لمباراة إنبى المهمة غدًا.

كما حرص بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق، على عقد جلسة مع محمد شريف، فى حضور الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، قبل انطلاق مران الأهلى اليوم، وذلك من أجل متابعة حالة اللاعب والاطمئنان عليه.