شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بانون يتدرب فى الجيم بعد تعافيه من كورونا: "الحمد والشكر لله".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم المغربى بدر بانون، مدافع النادى الأهلى، عن سعادته بالعودة مرة أخرى لتدريبات الفريق بعد تعافيه من فيروس كورونا، وظهر بانون أثناء أدائه تدريبات التأهيل داخل جيم النادى، استعدادا للدخول فى التدريبات الجماعية للفريق عقب مباراة انبى، المقررة مساء غدٍ السبت.





ونشر بانون، فيديو له خلال أداء تدريبات التأهيل من جيم النادى، عبر ستورى حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "الحمد لله والشكر لله".

وكان النادى الأهلى، أعلن اليوم الجمعة، سلبية مسحة كورونا التى خضع لها المغربى بدر بانون، الذى غاب عن مواجهة سيراميكا السبت الماضى، وانتهت بفوز المارد الأحمر برباعية نظيفة، كذلك لقاء الإسماعيلى الذى انتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

وخضع بدر بانون مدافع النادى الأهلى لمسحة جديدة أمس، الخميس، من أجل معرفة موقفه من التماثل للشفاء من فيروس كورونا، الذى أصيب به مؤخراً.

وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، أن المسحة الطبية التى أجراها بدر بانون مساء الأحد، بعد تعرضه للإصابة بكورونا جاءت إيجابية للمرة الثانية قبل أن تتحول لسلبية حالياً.

ويختتم الأهلى استعداداته الليلة لمواجهة إنبى والمقرر لها التاسعة مساء غد، السبت، بإستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدورى العام.