الامارات | محمد صلاح.. إنجاز جديد ينتظره مع بداية الدوري الإنجليزي

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح.. إنجاز جديد ينتظره مع بداية الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينتظر هداف فريق ليفربول محمد صلاح، تحقيق رقم استثنائي وإنجاز مميز للاعب المصري مع انطلاقة الدوري الإنجليزي السبت حيث يبدأ ليفربول البطولة غدا السبت في مواجهة فريق نورويتش سيتي على ملعب "كارو رود"، ويسعى الفريق الإنجليزي إلى تحقيق بداية جيدة لتعويض إخفاق الموسم الماضي، إضافة إلى مواصلة صلاح، لسجله المميز في الجولات الافتتاحية بالبريميرليج، منذ انتقاله إلى فريق ليفربول في عام 2017.

واستطاع النجم المصري أن يسجل في الجولة الأولى مع ليفربول خلال مواسمه الأربعة الأخيرة، حيث كانت البداية في موسم (2017 - 2018) أمام فريق واتفورد، وشهدت المباراة تسجيل محمد صلاح هدفه الرسمي الأول مع ليفربول بالدوري الإنجليزي في لقاء انتهت نتيجته بنتيجة التعادل الإيجابي (3-3).

ونجح محمد صلاح في الموسم الثاني مع ليفربول وعلى ملعب "الآنفيلد" استضاف "الريدز" منافسه ويستهام ونجح ليفربول في تحقيق الفوز بنتيجة (4-0) وتمكن صلاح من التسجيل أيضاً.

وفي الموسم الثالث واجه ليفربول فريق نورويتش سيتي موسم (2019 - 2020) في الجولة الأولى بالدوري الإنجليزي، وانتهت هذه المباراة بنتيجة (4-1) واستطاع محمد صلاح أن يحرز هدفًاً ويصنع آخر، وفي في الموسم الماضي، حقق محمد صلاح رقمًا استثنائيًا بالجولة الأولى من خلال تسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك" في شباك ليدز يونايتد، حيث انتهت هذه المباراة بفوز حامل اللقب وقتها بنتيجة (4-3).

ونجح محمد صلاح في الحفاظ على سجله هدافاً للفريق الإنجليزي في المواسم الأربعة الماضية، بينما فاز بلقب هداف الدوري في نسختين متتاليتين، وخسر لقب الهداف الموسم الماضي في الجولة الأخيرة وبفارق هدف واحد عن هاري كين.

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