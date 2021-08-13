الامارات | بداية سهلة للأهلي المصري في دوري أبطال إفريقيا

شكرا لقرائتكم خبر عن بداية سهلة للأهلي المصري في دوري أبطال إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقيمت اليوم قرعة دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا 2021-2022، واسفرت عن مواجهات سهلة لقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، في بداية مشوار البطولة قبل أن يلتحقا بدوري المجموعات في فبراير المقبل.

وسيلعب الأهلي حامل لقب البطولة وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة، ضد الحرس الوطني من النيجر أو لو ميساجيه المنتمي لبوروندي، بينما يقابل الزمالك فريق أرتا سولار الجيبوتي أو توسكر الكيني.

وستحدد القرعة باقي المنافسين في دور المجموعات، وستجرى مباراتا الذهاب في 15 أو 16 أو 17 أكتوبر المقبل وبعد أسبوع الإياب في مصر، بعد ذلك يجري الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قرعة دور المجموعات الذي سينطلق في فبراير 2022.

يذكر أن الفريقين أمامها منافسة قوية على لقب الدوري الموسم الحالي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news