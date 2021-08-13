«نعلم وضع باريس سان جيرمان» .. المدير الفني لنادي ليفربول يكشف عن «سقف إنفاق الفريق»

الشارقة - اميمة ياسر - قال المدير الفني لنادي ليفربول، يورغن كلوب، الجمعة، إنه غير متفاجئ بالقدرة الشرائية لمنافسيه في الدوري الإنجليزي الممتاز (بريمرليغ)، لكنه شدد على أن ناديه لا يمكنه سوى "إنفاق الأموال التي يكسبها".

ودافع كلوب عن افتقار النادي إلى الإنفاق على اللاعبين مقارنة ببعض منافسيه في البريمرليغ، قائلا إنه بعد جائحة فيروس كورونا العالمية، لا يمكن لليفربول تحمل أي مخاطر، وفق "أسوشيتد برس".

وأضاف:"نعلم جميعا وضع تشيلسي ونعلم جميعا وضع مانشستر سيتي، ونعلم جميعا وضع باريس سان جيرمان على سبيل المثال".

وتابع: "لكن مانشستر يونايتد يفعل ذلك، لا أعرف بالضبط كيف يفعلون ذلك، ولكن من الواضح أن لدينا طريقتنا في القيام بذلك. وهذا ما كان دائما هو الحال نفسه منذ أن قدمت للفريق".

وأردف: "يمكننا الإنفاق ويسمح لنا بإنفاق الأموال التي نكسبها، وهذا ما كنا نفعله دائمًا... لم أتفاجأ أبدا بالقوة المالية لتشيلسي أو مانشستر سيتي أو مانشستر يونايتد".

وقال: "لقد أمضيت فترة كافية في البلد لأعرف أنهم دائما يجدون حلا للقيام بمثل هذه الأشياء. بالنسبة لنا، إنها طريقتنا، نحافظ على الفريق معا. وهذا جزء مهم من العمل أيضا".

وأضاف: "لكن يبدو أن الصيف هو نفسه دائما. يعتقد الناس أنك إذا لم توقع، فلن تعمل، فهذا ليس هو الحال".