موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي.. والقناة الناقلة.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف الإسماعيلي، نظيره الزمالك، في السابعة مساء غد السبت، على ملعب ستاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الـ30 للدوري المصري الممتاز.

وبدخل الزمالك المباراة منتشيا بفوزه على الاتحاد 2-1، في الجولة الماضية.

وتمثل هذه المباراة أهمية خاصة للزمالك الذي يلعب مبارياته المتبقية في الدوري كنهائيات ولا يريد إسقاط النقاط، في انتظار سقوط الأهلي ولو في مباراة واحدة لاقتناص الدرع الغائب منذ ستة مواسم.

ويحتل الزمالك المركز الأول بـ67 نقطة، متفوقا عن الأهلي الوصيف بفارق نقطتين، فيما يأتي الإسماعيلي في المركز الـ12 برصيد 34 نقطة.

تشكيل الزمالك

استقر باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، على تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلي.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع على النحو التالي:

محمود جنش

محمد عبد الشافي - محمود حمدي الونش - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي

طارق حامد - محمود عبد العزيز

أوباما - شيكابالا - أحمد سيد زيزو

سيف الدين الجزيري

ويغيب المغربى أشرف بن شرقى صانع ألعاب الزمالك عن مباراة فريقه المقبلة أمام الإسماعيلي للإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث، فى المباراة الماضية أمام الاتحاد السكندري.

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تمتلك قنوات أون تايم سبورتس حقوق بث الدوري المصري الممتاز حصريًا، وبالطبع ستذاع مباراة الزمالك والجونة على شاشتها.