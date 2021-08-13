شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مران الأهلي الختامي قبل مواجهة إنبي غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي مساء اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة إنبي فى الدوري الممتاز، المقرر إقامتها فى التاسعة مساء غدٍ السبت على استاد الأهلي والسلام.

محاضرة فنية وتدريبات قوية

وحرص موسيماني على عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة إنبي غدًا، كما عقد موسيماني جلسة مع جهازه المعاون من أجل الترتيب للمباراة المرتقبة.

وخاض الأهلي تدريبات بدنية وفنية قوية اليوم في إطار الاستعداد لمباراة إنبي المهمة غدًا.

الاطمئنان على محمد شريف

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على عقد جلسة مع محمد شريف، فى حضور الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، قبل انطلاق مران الأهلي اليوم، وذلك من أجل متابعة حالة اللاعب والاطمئنان عليه.

تدريبات خفيفة لـ«بدر بانون»

وخاض بدر بانون مدافع الفريق تدريبات بدنية خفيفة على هامش مران الأهلي مساء اليوم.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إنه تم وضع برنامج بدني للاعب، خاصة أنه عائد من فترة راحة بسبب إصابته بفيروس كورونا قبل تعافيه وظهور مسحته سلبية اليوم.

ومن المقرر أن يدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا اليوم استعدادًا لخوض مباراة إنبي في التاسعة مساء غدٍ السبت على استاد الأهلي we السلام، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.