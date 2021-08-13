شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتقدم على طلائع الجيش بهدف فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى سموحة الشوط الأول متقدما على نظيره طلائع الجيش بهدف سجله مصطفى فتحى بالدقيقة 11 من عمر المباراة المقامة حاليا باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالى: حراسة المرمى: محمد بسام،خط الدفاع،أحمد علاء،إسلام جمال،على الفيل،حسن مجدى،خط الوسط،مهندلاشين،عمرو السيسي،مصطفى جمال،خط الهجوم:عمرو جمال،ناصر منسي،أحمد سمير

وضمت تشكيلة سموحة كلا من: حراسة المرمى: الهاني سليمان ،خط الدفاع: رجب نبيل ، محمود عزت ، محمود البدري، اطهر الطاهر،خط الوسط: احمد حمص، محمود حليمو ،مصطفى فتحي، على زكي، خط الهجوم:عرفة السيد ،ديريك نسيبامبي .

ويحتل سموحة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 17 مواجهة وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 43 هدفاً وتلقت شباكه 37 .

فيما يحجز الطلائع المركز الثامن برصيد 38 نقطة بعدما لعب 29 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 32.