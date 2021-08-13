شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم الأهلي المحترف يسجل هاتريك في أول مشاركة رسمية مع زيزكوف التشيكي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نجح مصطفی فوزى، مهاجم الأهلي الشاب والمعار لنادي فيكتوريا زیزکوف التشيكي، فى تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك" فى أولى مشاركاته الرسمية أمام فريق كومارف فى بطولة الكأس، ليقود فريقه للتأهل إلى دور الـ 32 بالبطولة.
وتعد ثلاثية مصطفى فوزي في شباك كومارف هو الهاتريك الثاني لمهاجم الأهلي السابق بعدما سبق له تسجيل هاتريك في أول مباراة ودية له مع فريقه الجديد.
وانضم ثلاثى فريق الشباب بالأهلي ميدو حسام ومصطفى فوزى ومحمد أحمد "بيسو" إلى نادى زيزكوف التشيكى رسميا لمدة موسمين على سبيل الإعارة بعد تمديد عقدهم مع النادى قبل السفر.
وجاءت فكرة إعارة اللاعبين للخارج بهدف المعايشة واكتساب الخبرات الكبيرة بعد نجاح تجربة الإعارات الداخلية، مثلما حدث مع عدد كبير من اللاعبين، ومنهم محمد شريف وصلاح محسن وأكرم توفيق وأحمد ياسر ريان وأحمد عبد القادر، وعمار حمدى ومحمد عبد المنعم.
من جهته قال أمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق بالأهلى، إن تلك الخطوة تأتى فى ضوء توجه لجنة التخطيط، بالتنسيق مع خالد ببيو مدير قطاع الناشئين، وميشال بروكيش، المدير الفنى للقطاع؛ لتوفير الخبرات الأوروبية اللازمة للعناصر المميزة من لاعبى القطاع، للاستفادة بهم مستقبلًا لتدعيم الفريق الأول.