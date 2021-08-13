شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم الأهلي المحترف يسجل هاتريك في أول مشاركة رسمية مع زيزكوف التشيكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مصطفی فوزى، مهاجم الأهلي الشاب والمعار لنادي فيكتوريا زیزکوف التشيكي، فى تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك" فى أولى مشاركاته الرسمية أمام فريق كومارف فى بطولة الكأس، ليقود فريقه للتأهل إلى دور الـ 32 بالبطولة.

وتعد ثلاثية مصطفى فوزي في شباك كومارف هو الهاتريك الثاني لمهاجم الأهلي السابق بعدما سبق له تسجيل هاتريك في أول مباراة ودية له مع فريقه الجديد.

وانضم ثلاثى فريق الشباب بالأهلي ميدو حسام ومصطفى فوزى ومحمد أحمد "بيسو" إلى نادى زيزكوف التشيكى رسميا لمدة موسمين على سبيل الإعارة بعد تمديد عقدهم مع النادى قبل السفر.

وجاءت فكرة إعارة اللاعبين للخارج بهدف المعايشة واكتساب الخبرات الكبيرة بعد نجاح تجربة الإعارات الداخلية، مثلما حدث مع عدد كبير من اللاعبين، ومنهم محمد شريف وصلاح محسن وأكرم توفيق وأحمد ياسر ريان وأحمد عبد القادر، وعمار حمدى ومحمد عبد المنعم.

من جهته قال أمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق بالأهلى، إن تلك الخطوة تأتى فى ضوء توجه لجنة التخطيط، بالتنسيق مع خالد ببيو مدير قطاع الناشئين، وميشال بروكيش، المدير الفنى للقطاع؛ لتوفير الخبرات الأوروبية اللازمة للعناصر المميزة من لاعبى القطاع، للاستفادة بهم مستقبلًا لتدعيم الفريق الأول.