شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنصف: مواجهة الاتحاد طوق نجاة دجلة من الهبوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عبد المنصف، مدير الكرة بنادي وادي دجلة، أن مواجهة الاتحاد السكندرى التى تجمع الفريقين مساء اليوم طوق نجاة أخير للفريق الدجلاوى للهروب من صراع الهبوط الذى يحاصر الغزلان منذ بداية الموسم.

وقال عبد المنصف فى تصريحات لليوم السابع، "ندرك صعوبة المباراة، نخوض مواجهة أمام فريق كبير ولديهم جهاز فنى يمتلك خبرات عريضة، لكننا نثق فى أنفسنا والعناصر الموجود التى تستطيع تحقيق معجزة البقاء بالدوري".

وأضاف مدير الكرة وحارس مرمى الفريق، "ما زلنا نحلم، نعانى من سوء حظ كبير ونأمل أن يكون التحكيم أكثر عدالة، لأننا خسرنا نقطتين أمام المحلة فى المباراة الأخيرة بسبب التحكيم".

وتابع أوسة، "الاتحاد يمتلك خبرات كبيرة ودوافع أكبر خاصة أننا تفوقنا عليه فى كأس مصر وكنا سبب خروجه المبكر، لكن لا نملك سوى القتال في كل مباراة وهذه المباراة تحديدا ستحسم بنسبة كبيرة فرص بقائنا من وداعنا للدوري هذا الموسم".

وعن أخطاء التحكيم في لقاء المحلة قال عبد المنصف، "نثق فى نزاهة التحكيم المصري، لكن لماذا لم يراجع الحكم تقنية الفار فى ضربة جزاء المحلة التى احتسبت بالدقيقة الأخيرة من المباراة، فى حين أن بعض اللعبات لفرق القمة تستغرق ثمانى دقائق لمراجعتها".

وتابع مدير الكرة بنادي وادى دجلة، "العدالة تطبق فى صراع القمة، فلماذا لا تطبق في صراع القاع، التحكيم أضاع علينا نقطتين في منتهى الأهمية، وكل نقطة لها حساباتها في صراع المؤخرة".

وأوضح أوسة أن "بعض المباريات ننسى النتيجة ونقضي مشاوير فى الوقت الذي يستغرقه الحكم لمتابعة وإعادة اللقطات، مثل مباراة الأهلي والإسماعيلي أمس، ومباراة إنبي وسموحة قبلها، وفي مباريات الفرق التى تنافس للبقاء لا يهتم الحكام بمراجعة الفار، رغم أن صراع القاع لا يقل اثارة وأهمية عن صراع الصدارة".