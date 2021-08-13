شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. موسيماني يطمئن على شريف.. وبانون يكتفى بتدريبات بدنية خفيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، جلسة مع محمد شريف مهاجم الفريق من أجل الاطمئنان على حالته. جاءت الجلسة فى حضور الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، قبل انطلاق مران الأهلى اليوم، لمتابعة حالة اللاعب الذى يعانى من الإصابة.

وكان الدكتور أحمد أبو عبلة قد أكد اليوم أن محمد شريف خضع لأشعة طبية أثبتت إصابته بشد خفيف فى العضلة الخلفية، وأوضح أن اللاعب يحتاج لفترة زمنية تتراوح ما بين أسبوع وعشرة أيام من أجل إعلان جاهزيته للعودة إلى التدريبات الجماعية.

ويخضع محمد شريف لبرنامج تأهيلى من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.

يذكر أن محمد شريف غادر مباراة الإسماعيلى الأخيرة، وأجرى اللاعب أشعة خلال الساعات الماضية أثبتت إصابته بشد خفيف فى العضلة الخلفية.

فيما اكتفى بدر بانون، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بخوض تدريبات بدنية خفيفة على هامش مران الأهلى مساء اليوم.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إنه تم وضع برنامج بدنى للاعب، خاصة أنه عائد من فترة راحة بسبب إصابته بفيروس كورونا قبل تعافيه وظهور مسحته سلبية اليوم.

ويخوض الأهلى مرانه الختامى مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة إنبى المقرر لها التاسعة مساء غدٍ السبت على استاد الأهلى we السلام، فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز.