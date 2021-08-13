شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يكافئ لاعبى المصري بعد الفوز على بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر على ماهر، المدير الفنى للفريق الأول للكرة بالنادى المصري، مكافأة لاعبيه ومنحهم راحة سلبية لمدة يوم واحد عقب نهاية مباراة الأمس أمام بيراميدز والتى انتهت بفوز النسور الخضر بهدف نظيف.

ويستأنف المصرى تدريباته بمعسكره المغلق ببرج العرب اعتبارًا من غدٍ السبت استعدادًا لمباراته أمام سموحة بالجولة الحادية والثلاثين من الدورى والمقرر إقامتها باستاد الإسكندرية فى التاسعة مساء الاثنين المقبل الموافق السادس عشر من أغسطس الجاري.

وفاز المصرى على بيراميدز بهدف سجله إسلام عطية فى الدقيقة 39 من عمر المباراة التى أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الخميس على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز.

وتعد هذه الخسارة الأولى لبيراميدز تحت قيادة اليونانى تاكيس جونياس منذ توليه القيادة الفنية للفريق السماوى.

بهذه النتيجة تجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 43 فى المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 9 مواجهات وتعادل فى 16 مباراة وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 42 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً.

بينما عزز المصرى البورسعيدى احتلاله المركز الثالث برصيد 49 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 13 لقاء وتعادل فى 10 مواجهات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 41 هدفاً وتلقت شباكه 30 هدفاً.