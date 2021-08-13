شكرا لقرائتكم خبر عن جهاد جريشة حكماً لمباراة الزمالك والإسماعيلي غدا فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسند مسئولو اتحاد الكرة مباراة الإسماعيلي والزمالك، المقرر لها السابعة مساء غد فى الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الممتاز، للحكم الدولى جهاد جريشة.

من جهته أعلن الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سلبية المسحة الطبية للكشف عن كورونا التى خضع لها الفريق أمس. وأكد أسامة أنه اطمأن على سلامة الجميع، سواء اللاعبين أو الجهاز الفني والإداري والطبي والعاملين، استعدادا للمباريات المقبلة، فى ظل السياسة المتبعة للاطمئنان على جميع أفراد الفريق بشكل دوري.

وانتظم الزمالك فى معسكر مغلق ظهر اليوم، الجمعة، بالإسماعيلية استعدادا لمواجهة الدراويش غدا السبت فى السابعة مساءً فى الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الممتاز.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قد أعلن عن قائمة الزمالك للقاء الإسماعيلي أمس الخميس وجاءت القائمة كالتالي:-

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم “جنش” – محمد أبو جبل

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – حازم إمام – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح.

خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – يوسف إبراهيم “أوباما” – أحمد سيد “زيزو” – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – إسلام جابر – أيمن حفني.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدي – حميد أحداد.