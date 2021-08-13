شكرا لقرائتكم خبر عن المهدى سليمان ينجو من الموت فى حادث تصادم بسيارته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض المهدى سليمان، حارس مرمى نادى بيراميدز، لحادث بسيارته، اليوم الجمعة، عقب مباراة الفريق أمس أمام المصرى، التى انتهت بفوز أبناء بورسعيد بهدف دون رد.



سيارة المهدى سليمان بعد الحادث

ونشر سليمان صورة لسيارته التى ظهر عليها الدمار والتكسير، عبر ستورى حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "قدر الله وما شاء فعل".





وفاز المصرى البورسعيدى على بيراميدز بهدف سجله إسلام عطية فى الدقيقة 39 من عمر المباراة التى أقيمت بين الفريقين مساء أمس الخميس، على إستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز.

وتعد هذه الخسارة الأولى لبيراميدز تحت قيادة اليونانى تاكيس جونياس منذ توليه القيادة الفنية للفريق السماوى.

بهذه النتيجة تجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 43 فى المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 9 مواجهات وتعادل فى 16 مباراة وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 42 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً.

بينما عزز المصرى البورسعيدى احتلاله المركز الثالث برصيد 49 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 13 لقاء وتعادل فى 10 مواجهات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 41 هدفاً وتلقت شباكه 30 هدفاً.