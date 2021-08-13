شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتهي من ملفات متأخرات اللاعبين عقب نهاية الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، على تحديد موعد مبدئي لسداد جميع مستحقات لاعبي فريق الكرة الأول عن الموسم الحالي، وذلك مع نهاية مسابقة الدورى التي تنتهي في نهاية أغسطس الجارى.

وكشف مصدر داخل إدارة النادي أن اللجنة تسعى حاليا لتوفير باقى متأخرات اللاعبين وسدادها فى موعد أقصاه نهاية الدورى، لضمان توفير كافة سبل الراحة للاعبين والتركيز في المباريات المقبلة.

وكانت إدارة النادي قد صرفت جزءاً من متأخرات اللاعبين قبل مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة في الدورى والتي انتهت بفوز الزمالك 2/1 وتربعه على صدارة الدورى، كما سيتم صرف المكافات المتأخرة للاعبين عقب نهاية الدورى.

من ناحية أخرى، أوقعت قرعة الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال أفريقيا للموسم الجديد 2021 – 2022، والمقامة حاليا فى القاهرة، نادى الزمالك فى مواجهة الفائز من فريقى الاتحاد الليبي ضد تشاد الجمهورية، اللذين سيتقابلان خلال الدور التمهيدي للبطولة.

وتقام حاليا القرعة دون أى حضور سواء لممثلي الأندية المشاركة أو الإعلام، وفقا للإجراءات الإحترازية بسبب تفشي فيروس كورونا ، ولن يخوض الزمالك منافسات الدور التمهيدي للبطولة بينما سيبدأ مباشرة من دور الـ32.

وهناك 10 فرق لن تخوض غمار الدور التمهيدى وهى الأهلي و الزمالك من مصر، الترجي والنجم الساحلي من تونس، الوداد و الرجاء من المغرب، مازيمبي الكونغولي، صن داونز الجنوب أفريقي، حوريا كوناكري الغيني بجانب سيمبا التنزاني.

ويمثل مصر فى دورى أبطال أفريقيا فى موسمه الجديد 2021 - 2022 فريقى الأهلى والزمالك، بينما يشارك فريقى المصرى وبيراميدز فى بطولة الكونفدرالية.

وكان الأهلى قد توج بلقب دورى أبطال أفريقيا فى نسخته الأخيرة للمرة العاشرة فى تاريخه والثانية على التوالى، على حساب فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بينما توج الرجاء المغربي بلقب الكونفدرالية بعد تغلبه على شبيبة القبائل الجزائرى.