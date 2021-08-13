شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يحصل على توقيع مدافع الأهلي السابق سراً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر لـ"الخليج 365" أن مسئولى نادى الاسماعيلى حصلوا على توقيع محمد ناصر مدافع سيراميكا مواليد 99 والذى انضم لصفوف الأهلى على سبيل الإعارة خلال الموسم الماضي، بتوصية من عمرو أنور المدير الفنى لفريق الشباب تحت 21 سنة، من أجل تدعيم دفاع الدراويش فى الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن وكيل مدافع الأهلى السابق هو تامر النحاس مدير أعمال إيهاب جلال المدير الفنى للدراويش، بالإضافة إلى أن اللاعب أحد أبناء الإسماعيلية وأحد ناشئى الدراويش السابقين قبل انتقاله لسيراميكا والذى أنهى علاقته بالأهلى بعد انتهاء مسابقات الشباب الموسم الماضى.

وكان مدافع الأهلى السابق قد تلقى عدة عروض فى الأيام الماضية من قبل أندية سموحة والاتحاد والمصرى وناد صاعد حديثا للدورى الممتاز، إلا أن وكيله وأسرة اللاعب فضلوا التوقيع للدراويش ومن ثم العودة لناديه الأسبق من جديد فى ظل حاجة الفريق لمدافع شاب ومميز.

ويترقب مسئولو الإسماعيلى رفع اسم ناصر من قائمة سيراميكا فى الموسم المقبل، لاسيما بعد إلغاء مسابقات مواليد 1999، من أجل الانضمام لصفوف الدراويش بالمجان، حيث يترقب الإسماعيلى موقف اللاعب مع ناديه الأصلى قبل إعلان التعاقد معه بشكل رسمى إذا ما تم رفع اسمه من قائمة الموسم المقبل.