شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح فى المصري البورسعيدى من نتيجة قرعة الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سادت حالة من الارتياح الكبير أرجاء النادي المصري البورسعيدي من نتيجة قرعة الدور الثاني من الكونفدرالية الأفريقية، بعدما ضرب الفريق البورسعيدي موعدا مع الفائز من بطلي أوغندا وأثيوبيا في الدور التمهيدي الذى تم اعفاء المصري منه.

وأبدى الجهاز الفني للفريق بقيادة على ماهر ارتياحه لمواجهة الدور الثاني، مؤكدا احترامه لجميع المنافسين حتى يصل الفريق البورسعيدي لأبعد مرحلة في البطولة ولا سيما المشهد الختامي وترويض اللقب القاري الأول.

وأقيمت اليوم، الجمعة، قرعة الدور التمهيدى لبطولة الكونفدرالية للموسم الجديد 2021 – 2022 فى القاهرة، وسيلعب النادي المصري مع الفائز من سلطات الموارد الأوغندى والبن الأثيوبي اللذين سيتقابلان فى الدور التمهيدى من بطولة الكونفدرالية والمتأهل يواجه المصري البورسعيدي.

ويشارك الأهلي والزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا بسبب احتلالهما المركزين الأول والثاني فيما سيلعب المصري البورسعيدي وبيراميدز في بطولة الكونفدرالية الإفريقية بعدما تواجدا في المركز الثالث والرابع.

وتوج الأهلي بأخر نسختين ببطولة دوري الأبطال وتأهل بيراميدز لنهائي الكونفيدرالية النسخة قبل الماضية وودع البطولة الماضى من دور نصف النهائي فيما تأهل الزمالك لنهائي دوري الأبطال النسخة قبل الماضية وخرج من دور المجموعات النسخة الماضية.

ويمثل مصر فى دورى أبطال أفريقيا فى موسمه الجديد 2021 - 2022 فريقا الأهلى والزمالك، بينما يشارك المصرى وبيراميدز فى بطولة الكونفدرالية.

وكان الأهلى قد توج بلقب دورى أبطال أفريقيا فى نسخته الأخيرة للمرة العاشرة فى تاريخه والثانية على التوالى، على حساب فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بينما توج الرجاء المغربي بلقب الكونفدرالية بعد تغلبه على شبيبة القبائل الجزائرى.

وأعلن الكاف أنه سيسمح لأفضل 12 اتحادًا وطنيًا في تصنيفه بإشراك فريقين في مسابقتيه المخصصتين للأندية، بينما تشارك الاتحادات ذات التصنيف الأقل بفريق واحد في كل مسابقة.

وتشمل قائمة الاتحادات التي من المقرر أن تمثل بفريقين في بطولتي الكاف كلا من جنوب أفريقيا، والجزائر، وأنجولا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومصر، وغينيا، والمغرب، ونيجيريا، والسودان، وتنزانيا، وتونس، وزامبيا.