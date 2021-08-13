تفاصيل محاضرة كارتيرون مع لاعبى الزمالك استعدادا لمواجهة الإسماعيلى

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القاهرة - سامية سيد - عقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، محاضرة فنية مصغرة للاعبين فى ملعب فندق معسكر الفريق بالإسماعيلية، وذلك بعد الانتهاء من الفقرة التأهيلية، خلال المران المسائى اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة الإسماعيلي.

وشرح كارتيرون خلال المحاضرة بعض الأمور الفنية والخططية الخاصة بطريقة اللعب، والتى ينوى تدريب اللاعبين عليها استعدادا لمباراة الغد.

كما وجه كارتيرون ومساعداه أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود بعض التعليمات لعدد من اللاعبين تكليفهم بأدوار خاصة سواء هجومية أو دفاعية داخل الملعب.

كما عقد كارتيرون جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران مساء اليوم الجمعة بملعب فندق معسكر الفريق بالإسماعيلية استعدادا لمواجهة الإسماعيلى غدا السبت بالجولة الثلاثين من بطولة الدورى الممتاز.

ووجه كارتيرون رسائل تحفيزية للاعبى الزمالك أهمها ضرورة التركيز وبقوة فى لقاء الغد للفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل الحفاظ على صدارة المسابقة مشددا على ثقته الكبيرة فى قدراتهم وخبراتهم فى التعامل مع مثل هذه المباريات الحاسمة.

وفى نهاية الجلسة شرح كارتيرون للاعبى الفريق بعض الأمور الفنية التى ينوى تنفيذها فى مران اليوم استعدادا لتطبيقها فى اللقاء غدا .

خصص الجهاز الفنى فقرة تأهيلية خاصة للاعبين وحرص فيها على تخفيف الحمل البدني، وذلك وفقا للبرنامج التأهيلى الموضوع منعا لتعرض أى لاعب للإجهاد.

وأدى اللاعبون فقرة تأهيلية تحت قيادة البرتغالى فيرناندو مخطط الأحمال، عبارة عن جرى خفيف فى جزء من الملعب، بجانب التأهيل بالكرة من خلال تقسيم اللاعبين إلى عدة مجموعات.

يذكر أن الزمالك انتظم فى معسكر مغلق ظهر اليوم الجمعة بالإسماعيلية استعدادا لمواجهة الإسماعيلى فى السابعة من مساء غد السبت.