شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يجهز والتر بواليا نفسيا لقيادة هجوم الأهلي أمام إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوى الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة بيتسو موسيمانى، الدفع بالكونغولى والتر بواليا مهاجم الفريق الأحمر للمشاركة أساسيا فى مباراة فريقه ضد إنبى غدا، السبت، ضمن منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، لتعويض غياب محمد شريف المهاجم الأساسى للإصابة.

وتعرض محمد شريف للإصابة بشد فى العضلة الخلفية خلال مشاركته فى مباراة فريقه الأخيرة ضد الإسماعيلى ولم يستكمل المباراة، وأثبتت الأشعة التى خضع لها اللاعب حاجته للراحة 10 أيام قبل العودة مجددا والمشاركة فى المباريات.

ويعقد بيتسو موسيمانى جلسات تحفيزية مع والتر بواليا مهاجم الفريق الأحمر خلال تدريبات الأهلي، من أجل تحفيزه نفسيا وذهنيا لقيادة هجوم الفريق الأحمر، بعدما استقر الرأى على الدفع بالمهاجم الكونغولى لتعويض غياب هداف الدوري.

وحث موسيمانى مهاجم الأهلى الكونغولى على اللعب بأريحية والتحرر من الضغوط واستغلال الصحوة فى مستوى اللاعب الأخيرة للظهور بمستوى مميز فى مباراة إنبى غدا.

وتأكدت سلبية مسحة كورونا التى خضع لها المغربى بدر بانون، مدافع النادى الأهلى، والذى غاب عن مواجهة سيراميكا السبت الماضى، والذى انتهى بفوز المارد الأحمر برباعية نظيفة، وكذلك لقاء الإسماعيلى الذى انتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

ويختتم الأهلى استعداداته الليلة لمواجهة إنبى والمقرر لها التاسعة مساء غد، السبت، باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدورى العام.