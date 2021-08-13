شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي لمباراة سموحة وطلائع الجيش بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامى وعبد الحميد بسيونى المديران الفنيان لسموحة وطلائع الجيش، تشكيل المباراة التي تجمع الفريقين فى السابعة مساء اليوم، الجمعة، باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالى:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع،أحمد علاء،إسلام جمال،على الفيل،حسن مجدى.

خط الوسط،مهندلاشين،عمرو السيسي،مصطفى جمال و أحمد سمير

خط الهجوم:عمرو جمال،ناصر منسي.

وضمت تشكيلة سموحة كل من:

حراسة المرمى: الهاني سليمان ،خط الدفاع: رجب نبيل ، محمود عزت ، محمود البدري، اطهر الطاهر،خط الوسط: احمد حمص، محمود حليمو ،مصطفى فتحي، على زكي، خط الهجوم:عرفة السيد ،ديريك نسيبامبي .

من جهته طالب أحمد سامى المدير الفني لسموحة لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات لاسيما أن التعادل الأخير أفقد الفريق السكندرى فرصة المشاركة في الكونفدرالية بالموسم الجديد والتي حسمت لصالح فريقا المصرى وبيراميدز، وحاول أحمد سامي معالجة الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين والبحث عن حلول للعقم التهديفي وعدم قدرة الاعبين على إحراز الأهداف رغم الفرص العديدة التي تتاح لهم.

وفى المقابل طالب عبد الحميد بسيونى المدير الفني لطلائع لاعبيه بالعودة لقطار الفوز لاسيما في ظل حالة الإحباط التي سيطرت الفريق بفقدان فرصة الظهور الافريقى بالكونفدرالية ، ويفقد الطلائع جهود عمرو مرعى ومحمد ناصف بسبب الإيقاف في مباراة الليلة.

ويحتل سموحة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 17 مواجهة وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 43 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفاً.

فيما يحجز الطلائع المركز الثامن برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً.