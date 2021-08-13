مران الأهلي.. جلسة موسيماني مع اللاعبين.. وتدريبات خفيفة لـ "بانون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

خاض فريق الأهلي، مساء اليوم الجمعة، مرانه الختامي على ملعب التتش؛ استعدادًا لمواجهة نظيره إنبي عند التاسعة من مساء يوم غد السبت ضمن منافسات الجولة 30 من مسابقة دوري WE.

وعقد المدير الفني للأهلي، بيتسو موسيماني قبل انطلاق المران محاضرة فنية مع اللاعبين؛ للحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة إنبي، كما عقد موسيماني جلسة مع جهازه المعاون من أجل الترتيب للمباراة المرتقبة.

وعقد موسيماني جلسة مع محمد شريف في حضور طبيب الفريق، أحمد أبو عبلة قبل انطلاق المران؛ للاطمئنان على حالته عقب إصابته بشد في العضلة الخليفة خلال مباراة الإسماعيلي بالجولة الماضية.

وخاض لاعبو الأهلي عقب الجلسة مع موسيماني تدريبات بدنية وفنية قوية، بينما خاض بدر بانون مدافع الفريق تدريبات بدنية خفيفة على هامش المران.

وقال طبيب الأهلي، أحمد أبو عبلة، إنه تم وضع برنامج بدني للاعب؛ خاصة أنه عائد من فترة راحة بسبب إصابته بفيروس كورونا قبل تعافيه وظهور مسحته سلبية اليوم.