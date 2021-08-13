حارس بيراميدز يتعرض لحادث تصادم بسيارته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أكد المهدى سليمان، حارس مرمى نادى بيراميدز، تعرضه لحادث سير بسيارته، اليوم الجمعة، بعد ساعات من مواجهة فريقه أمام المصرى، التى انتهت بخسارة فريقه بهدف دون رد.

ونشر سليمان عبر حسابه عى موقع "انستجرام" صورة تظهر خلالها سيارته وبها أجزاء كثيرة محطمه معلقا عليها بعباراة :" قدر الله وما شاء فعل".

وكان فريق بيراميدز قد تعرض للهزيمة على يد المصري، مساء أمس الخميس، بهدف سجله إسلام عطية فى الدقيقة 39 من زمن المباراة.

وبتلك النتيجة، تجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 43 فى المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى، لكنه ضمن المشاركة في الكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل.