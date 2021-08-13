قرعة دوري الأبطال.. مواجهة سهلة للأهلي ومتوسطة للزمالك في دور الـ32

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن نتائج قرعة المرحلة التمهيدية المؤهلة لدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، والتي أسفرت عن وقوع الأهلي حامل اللقب، في مواجهة سهلة، بينما سيكون الزمالك على موعد من منافس متوسط المستوى.

وتجاوز الأهلي الزمالك بفضل التصيف، الدور التمهيدي الأول، على أن يلعب كل منهما مرحلة دور الـ32 من البطولة.

ويلعب الأهلي أمام الفائز في مباراة جانديرميه ناسيونال بطل النيجر، ولو ماساجير بطل بوروندي، حيث سيكون لقاء الذهاب خارج الأرض، والعودة في القاهرة.

أما بالنسبة للزمالك، فينتظر الفائز من أرتا سولار بطل جيبوتي، وتوسكر الكيني، على أن تكون المباراة الأولى أيضًا خارج الأرض، والعودة في القاهرة.

ويقام لقاء الذهاب في الدور التمهيدي من 10 إلى 12 سبمتبر القادم، على أن تكون العودة من 17 إلى 19 من الشهر ذاته.

وسيكون لقاء الذهاب في دور الـ32 من البطولة 15 أو 17 أكتوبر، حيث سيسافر كل من الأهلي والزمالك خارج الأرض، وسيكون لقاء العودة 22 و24 من الشهر ذاته.