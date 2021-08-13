قرعة الكونفدرالية.. كاف يعلن منافسي بيراميدز والمصري في دور الـ32

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الجمعة، منافسي بيراميدز والمصري في دور الـ32 من مسابقة الكونفدرالية، بعد إقامة القرعة في القاهرة.

وكان "كاف" قرر إعفاء 13 فريقًا من خوض الدور التمهيدي من مسابقة الكونفدرالية وهم: (بيراميدز والمصري البورسعيدي "مصر" - نهضة بركان "المغرب" - شبيبة القبائل وشبيبة الساورة "الجزائر" - إنيمبا "نيجيريا" - جورما هيا "كينيا" - فيتا كلوب وموتيبي (الكونغو الديموقراطية - القطن "الكاميرون" - أورلاندو بيراتس "جنوب أفريقيا" - بريميرو دي أوجوستو "أنجولا" الصفاقسي "تونس").

ويشارك بيراميدز والمصري في مسابقة الكونفدرالية بالموسم المقبل نظرًا لتواجدهما في المركز الثالث والرابع في الموسم الحالي، في المقابل يشارك الأهلي والزمالك في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي بيراميدز في دور الـ32 مع الفائز من مباراة عزام التنزاني وهورسيد الصومالي.

في المقابل، يواجه المصري ضد الفائز من مباراة سلطات الموارد الأوغندي والبن الأثيوبي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب خلال أحد أيام 15 أو 16 أو 17 أكتوبر المقبل، في المقابل ستقام مباراة الإياب خلال أحد أيام 22 أو 23 أو 24 من الشهر ذاته.

وكان بيراميدز وصل إلى دور نصف النهائي من بطولة الكونفدرالية بالنسخة الماضية قبل الخسارة من فريق الرجاء البيضاوي المغربي بركلات الترجيح عقب نهاية مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة التعادل السلبي.

في المقابل، تعتبر آخر مشاركة لفريق المصري البورسعيدي في نسخة 2020 قبل الخسارة من فريق نهضة بركان المغربي بنتيجة (3-2) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

وفي حال تأهل بيراميدز والمصري سيلعبان دور الـ32 مكرر حيث ستكون القرعة مع الأندية التي ودعت منافسات دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

جدير بالذكر أن فريق الرجاء البيضاوي يعتبر آخر فريق توّج بلقب الكونفدرالية عقب الفوز على شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة (2-1).