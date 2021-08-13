ماذا يفعل صلاح في الجولة الافتتاحية بالبريميرليج؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

يبدأ ليفربول موسم (2021 - 2022) بمواجهة نورويتش سيتي على ملعب "كارو رود" في إطار الجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

ليفربول يتطلع لتحقيق بداية رائعة في الموسم الجديد في ظل تراجع المستوى والنتائج في الموسم الماضي أدى إلى فقدان اللقب والذي حققه مانشستر سيتي، بينما جاء "الريدز" في المركز الثالث بجدول الترتيب.

في المقابل، يسعى محمد صلاح نجم ليفربول إلى مواصلة سجله المميز في الجولة الافتتاحية بالبريميرليج منذ انتقاله من صفوف روما في صيف 2017 حيث قدرت الصفقة وقتها بما يقرب من 50 مليون يورو.

وقبل مواجهة نورويتش والمقرر لها مساء غدٍ السبت، ماذا يفعل صلاح في الجولة الأولى مع ليفربول؟

- نسبة 100%:

استطاع صلاح في الجولة الأولى أن يسجل مع ليفربول خلال مواسمه الأربعة الأخيرة، حيث كانت البداية في موسم (2017 - 2018) أمام فريق واتفورد.

هذه المباراة شهدت تسجيل محمد صلاح هدفه الرسمي الأول مع ليفربول بالدوري الإنجليزي في لقاء انتهت نتيجته بنتيجة التعادل الإيجابي (3-3).

هذا الموسم يعتبر مميزًا عند محمد صلاح من خلال الأرقام، حيث تمكن من تسجيل 44 هدفًا في جميع المسابقات بواقع 52 مباراة.

وأنهى صلاح موسمه الأول في بريميرليج متصدرًا قمة ترتيب الهدافين برصيد 32 هدفًا في 36 مباراة.

وفي الموسم الثاني لصلاح مع ليفربول وعلى ملعب "الآنفيلد" استضاف "الريدز" منافسه ويستهام على ملعب "الآنفيلد".

وشهد هذا اللقاء فوز ليفربول بنتيجة كاسحة وهيّ (4-0) حيث تمكن صلاح من التسجيل ضد فريق "المطارق".

صلاح في نهاية هذا الموسم حقق جائزة هداف الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي بتسجيله 22 هدفًا، ليتساوى مع الثنائي ساديو ماني وبير إيمريك أوباميانج.

وأمام منافس الغد واجه ليفربول فريق نورويتش سيتي موسم (2019 - 2020) في الجولة الأولى بالدوري الإنجليزي، حيث انتهت هذه المباراة بنتيجة (4-1) لليفر.

واستطاع محمد صلاح أن يحرز هدفًا ويصنع أمام الفريق "الكناري"، في المقابل أنهى "مو" موسمه بالدوري الإنجليزي بتسجيله 19 هدفًا إلى جانب قيادة فريقه للتتويج بلقب "بريميرليج" بعد غياب دام ثلاثة عقود كاملة.

- رقم استثنائي:

في الموسم الماضي، حقق محمد صلاح رقمًا استثنائيًا بالجولة الأولى من خلال تسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك" في شباك ليدز يونايتد، حيث انتهت هذه المباراة بفوز حامل اللقب وقتها بنتيجة (4-3).

صلاح في الموسم الماضي فقد فرصة الحصول على جائزة هداف الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة بتسجيله 22 هدفًا ليكون على بعد هدف واحد فقط من هاري كين هداف توتنهام هوتسبير الحالي.

واستطاع صلاحب خلاف تسجيله "ثلاثة" أهداف في شباك ليدز، أن يسجل في شباك واتفورد بالجولة 31 في موسم (2017 - 2018) أربعة أهداف "سوبر هاتريك" حيث فاز ليفربول وقتها بنتيجة (5-0).

كما سجل "مو" ثلاثة أهداف "هاتريك" في شباك بورنموث موسم (2019 - 2020)، في لقاء تفوق ليفربول بنتيجة (4-0).